HDP’den skandal çağrı: Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük istediler

HDP Şırnak Halk Buluşması'nda skandal bir çağrıda bulunuldu. HDP eş Genel Başkanı Mithat Sancar, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. Mithat Sancar, "İmralı'daki tecrit mutlaka sona ermelidir" dedi.
HDP'li Mithat Sancar'dan skandal çağrı! Öcalan'a özgürlük istedi | Video
HDP eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhur İttifakı'nı da hedef aldı. Örtülü ittifak yaptıkları partilere göz kırptı. Mithat Sancar, "Bu otoriter bloğa karşı özgürlük ittifakını kuracağız. Özgürlük ittifakıyla bu bloku mutlaka alt edecğiz" ifadelerini kullandı.
Mithat Sancar, "İmralı'daki tecrit basit bir hapishane uygulaması değildir. İmralı'daki tecrit bir rejimdir, bir düzendir. Bunun için de İmralı'daki tecrit mutlaka sona ermelidir. Bizim tecrite karşı mücadelemiz aynı zamanda barış ve çözüm mücadelemizin ayrılmaz bir parçasıdır" gibi skandal sözler sarfetti