HDP’den skandal çağrı: Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük istediler

Mithat Sancar, "İmralı'daki tecrit basit bir hapishane uygulaması değildir. İmralı'daki tecrit bir rejimdir, bir düzendir. Bunun için de İmralı'daki tecrit mutlaka sona ermelidir. Bizim tecrite karşı mücadelemiz aynı zamanda barış ve çözüm mücadelemizin ayrılmaz bir parçasıdır" gibi skandal sözler sarfetti