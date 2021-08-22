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Giriş Tarihi: 22.8.2021 12:10

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz

DHA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz
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