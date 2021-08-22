O CHP’li SABAH’a konuştu! Kılıçdaroğlu’nu görünce televizyonu kapatıyorum

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra "Aileden CHP'liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim" sözleriyle gündeme gelen selzede Nurten Özçelik, SABAH'a konuştu.

Devletin tüm varlığı ile afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren bölgede olduğunu, bakanların gece gündüz sokaklarda dolaştığını, Kızılay'ın ve diğer tüm devlet birimlerinin hayret verici bir hızla olay bölgesinde yaraları sardığını söyleyen Özçelik, "Allah devlete zeval vermesin. Ülkesini seven insan şu durumda siyaset yapmaz. Cumhurbaşkanımızı görüyorum, didiniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yaralar sarıldıktan sonra çay içmeye davet ediyorum. Daha önce değer verirdim ama şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum" dedi.