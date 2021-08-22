Orman suçlarıyla topyekun mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında köy tüzel kişilikleri ile işbirliği ve protokoller yapılarak hem civardaki ormanların korunması, hem de burada yaşayan köylülere kaynak aktarımı yapılarak ormanlara halkın sahip çıkması sağlanacak. Böylece köylülerden silahı yeşil vatan aşkı olan silahsız bir orman korucusu ordusu kurulacak.

Türkiye teröristlerin sabotajları neticesinde günler içerisinde 53 ilde çıkan 270 yangını büyük ve kararlı bir mücadelenin sonucu olarak devlet-millet el ele vererek söndürürken, emniyet birimlerinin teröristlerin bu tarz eylemleri bundan sonra da sürdürebileceği yönündeki istihbaratları orman yangınlarıyla mücadelede yeni bir yöntemin hayata geçirilmesini sağlayacak.

ORMANLAR TÜRK KÖYLÜSÜNE EMANET

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında bugüne kadar ağırlıklı olarak orman muhafaza memurları ile yürütülen yangın tespit ve mücadelesine artık bölge köy halkının da aktif olarak katılması sağlanacak.

Köylüler orman yangınlarının tespiti ve mücadelesinde aktif olarak rol alacağı gibi orman suçları olarak değerlendirilen ormanlardan aşırı ve usulsüz yararlanmalar, kaçak orman ürünü ticareti, tarım ve yerleşim alanı kazanmaya yönelik açma yerleşme fiilleri ile kontrolsüz ve aşırı hayvan otlatmacılığı gibi usulsüzlüklerle de mücadele edecek.

MUHTAR VE İHTİYAR MECLİSLERİ İLE PROTOKOLLER İMZALANACAK

Yapılacak çalışmalar kapsamında köy muhtarı ve ihtiyar meclislerinden oluşan köy tüzel kişilikleri ile işbirliği ve protokoller yapılarak hem civardaki ormanların korunması, hem de burada yaşayan köylülere kaynak aktarımı yapılarak ormanlara halkın sahip çıkması sağlanacak. Kaynak aktarımının yöntemi noktasında çalışmalar hala devam ederken, köy sandığına aktarılması planlanan bütçelerden köylülerin yararlandırılmasının planlandığı öğrenildi.

ORMANI KÖYLÜLER, KÖYLÜLERİ JANDARMA KORUYACAK

Özellikle yaz aylarında köylülerin bulundukları bölgedeki orman sahalarında devriye gezmelerinin sağlanacağı çalışma kapsamında, köylüler bölgede gördükleri şüpheli kişileri Jandarma birimleri başta olmak üzere bölgede görevli kolluk kuvvetlerine haber verecek. Ayrıca olası bir yangında da kolluk kuvvetlerine bilgi vermesinin yanı sıra yangına ilk müdahaleyi yapacak.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman suçlarının yoğun olduğu alanların belirlenerek hassas alanlarda koruma ekiplerinin oluşturulması sağlanacak. Yine genel müdürlüğe ekiplere araç ve orman muhafaza memuru takviye edilmesi suretiyle koruma önlemlerinin etkinleştirilmesi, orman alanlarında kaçak yapı ve tesislerin yıktırılması görevi verilecek.

Öte yandan ülke çapında yangına hassas alanlarda otlatma planları hazırlanarak, yangına hassas olan ve yanıcı maddenin yoğun olduğu bölgelerde öncelikli olarak hayvan varlığı artırılacak.