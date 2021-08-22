Şartlar uygun olursa Kabil Havalimanı görevi sürdürülebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Almanya Başbakanı Angela Merkel
ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'e Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirten Erdoğan, Taliban'ın geçmişteki hatalarını tekrarlamamasının önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan ve Putin, Afganistan'da kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.
İLAVE YÜKÜ KALDIRAMAYIZ
Merkel'le görüşmenin ana gündemini de Afganistan oluşturdu. Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda güvenlik ve işletme sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini kaydeden Erdoğan, bunun başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıyı misafir eden bir ülke olan Türkiye
'nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını dile getirdi. Milyonlarca Suriyeli sığınmacının getirdiği yükün yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerin kamuoyundaki hassasiyeti daha da artırdığını ifade eden Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı tüm unsurlarıyla tatbik edilmeden AB'nin Türkiye'den daha fazla beklenti içerisine girmesinin gerçekçi olmadığını vurguladı. Bu arada Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.