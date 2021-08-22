Sınırdan geçiş yok

Afganistan'da
yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri en üst seviyede artırıldı. Mehmetçiğin 7/24 nöbet tuttuğu sınır hattında bir yandan bölgedeki mayınlar temizlenirken diğer yandan da Van
'ın Çaldıran ve Hakkâri'nin Yüksekova
ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örülüyor. Türk askerleri sınır hattında İran askerleri ile burun buruna çalışmalarına devam ediyor. İçişlerin Bakanlığı sınır bölgesinde düzenlediği basın turu ile bölgede yapılan çalışmaları gazetecilere anlattı. Havadan yapılan denetimlere Atak helikopterleri de eşlik etti.
MAYINLAR TEMİZLENİYOR
Duvar çalışmalarının devam ettiği bölgede Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 98 kişilik mayın arama ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Duvarın örüleceği alanda şu ana kadar yapılan çalışmalarda 3 bin 500 mayın etkisiz hale getirildi. Mayın çalışmalarının tamamlandığı 6 kilometrelik alana duvar örüldü. Bölgede duvar çalışmalarının devam edebilmesi için tespit edilen 16 bin mayın temizlenecek. Duvar olmayan bölgelerde ise dikenli tel ve hendeklerle önlemler alınıyor. Sınır hattında devriye sayısı artırılırken, bölgeye gelen takviye birlikler ile sınır hattında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
ÜST DÜZEY ÖNLEM
Van'ın İran sınırındaki 295 kilometrelik hat da 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korunuyor.