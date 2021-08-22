Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 5 bin 872 yeni personel alınacak
Giriş Tarihi: 22.8.2021 13:09 Son Güncelleme: 22.8.2021 13:13

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika müjdesi geldi. Başkan Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık." dedi. Erdoğan, 5 bin 872 yeni personel alınacağını kaydetti.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık." dedi.

Erdoğan, "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 5 bin 872 yeni personel alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA