Yavrum ben seni kalpten doğurdum

DÜRÜSTLÜKLE KALBIMI AÇTIM

Yine de kafasında 'Ya koruyucu ailesi olduğum çocuğu ailesi gelip alırsa?' gibi endişeler olduğunu söyleyen Pehlivan, "6 ay boyunca sosyal hizmet uzmanlarıyla her ay görüşmeye gittim. Her görüşme terapi gibi geçti. Beni tanıdılar, ben de dürüstlükle kalbimi onlara açtım. Pozitif yanlarımı, zayıf noktalarımı yürekten paylaştım.

Sonraki görüşmelerde evime gelip, oğlum Bars ve beni evde gözlemlediler. Kız çocuğunun mu erkek çocuğunun mu koruyucu ailesi olmak istediğimi sordular. Oğlum Bars'la erkek çocuğun daha iyi anlaşacağını düşünerek, 3-3,5 yaşında erkek çocuk istediğimi söyledim. 6 ayın sonunda koruyucu aile olmak için adaylığım kabul edildi.

Koruyucu ailesi olduğum çocuğun ailesi bana ulaşır mı diye de endişelerim vardı.

Ama öğrendim ki bu süreçte devlet ara yüz oluyor. Sizi çocuğun biyolojik ailesi ile karşı karşıya getirmiyor" dedi.



İLK BAKIŞTAKİ O GÖZLER AŞK GIBI...

Pehlivan yaşadığı süreçleri ve hisleri ise şöyle anlattı:

Bundan sonraki süreçte sosyal hizmet uzmanlarının çocukla ve benimle eşleştirme çalışmaları başladı. Bana koruyucu ailesi olacağım çocuğu getireceklerini söylediklerinde kalbim yerinden çıkacak gibi oldu.

Kalbimin sesini duyuyordum. Doğum sancısı gibiydi. Doğuruyordum ama kalpten.

Kalbimde kelebekler uçuşuyordu. 3 yaşındaki Y. kapıdan girdiğinde ona ilk görüşte vuruldum. Bu ilk görüşte aşk gibiydi.

Bebeğin doğumdan sonra annenin ilk kucağına verildiği andan hiçbir farkı yoktu çünkü bu duyguyu oğlum Bars'tan biliyordum.

Şimdi benim kalbimden Y.'nin kalbine akan doğumun ilk bağı kuruluyordu.

2 hafta birlikte zaman geçirdik. Bizim evimize geldi. Zaten odasını, her şeyini hazırlamıştım Y.'nin. Bebek doğarken anne karnında 9 ay duruyor. Y.'yi doğurabilmek için de 7-8 aylık süreci tamamlamam gerekiyordu.

Hepsinden birlikte geçtik. Ailece Y. ile birlikte yeniden doğduk.



'BEN SENİN KORUYUCUNUM'

Y. bebekken yurda bırakılmış. 10 günlükken de kalbinden büyük bir kalp ameliyatı geçirmiş. O yüzden çok dikkatli ve hassas bir anne oldum her zaman. Çok zeki bir çocuk. Y. bana öyle benziyor ki bazen onun gözlerinin içine bakıp, 'Ben ne güzel bir çocuk doğurmuşum kalbimden' diyorum. O da gözlerimin içine büyük bir sevgiyle bakıyor.

Ama bütün bu yaşadığımız süreci ona açık olarak uzmanların desteğiyle hep anlattık.

'Ben senin koruyucu annenim', 'Ben seni koruyanım' diyorum. Aramızdaki sevgi bağı dürüstlük üzerine kurulu.

Y. biyolojik annesi Kiraz Hanım'la da görüşüyor. Kiraz Hanım çok genç anne olmuş. Bakamayacağı için Y.'yi bırakmak zorunda kalmış. Şimdi devletin izniyle her ay Y. ile biraz zaman geçiriyor. Ama bunların hepsi devlet kontrolünde. Annesi bir gün kendini devlete ispat edip 'Y.'yi almak istiyorum' derse kabullenmekten başka çarem kalmaz. O gün belki hiç gelmez. Ama gelene kadar Y.'nin geleceği için her şeyi yapacağım. 18 yaşına geldiğinde benim soyadımı almak isterse alabilir. Almaz ise de o yine benim çocuğum olarak kalacak.



DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA

Büyük oğlum edebiyatçı ama Y. veterinerliği düşünür gibi geliyor bana. Dans ve taklit yeteneği de müthiş. Özel okulların, hastanelerin, üniversitelerin koruyucu ailelerin çocuklarına hep bir burs kontenjanı var. Devlet de özel sektör de çocuklarımızın yanında.



KORUYUCU AİLE NEDİR?

Bu hizmet, herhangi bir sebepten ötürü biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, uzun veya kısa süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde, devlet denetiminde, aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesidir.



KIMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

T.C. vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.