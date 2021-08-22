Yavrum ben seni kalpten doğurdum

BAŞLARKEN...
Onlar kalpten doğuran ve doğanlar... Koruyucu aile olarak, anne ve baba olmayı seçtiler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen 30 Haziran'ı "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan etti. Öyle ki devlet korumasında senede 20-21 bin kadar çocuk oluyor. Türkiye'de 7 bin 500 civarında koruyucu aile yanında çocuk var. İstanbul en fazla çocuğun olduğu yer. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gözetimindeki 2 binin üzerinde çocuk koruyucu aile bekliyor. Koruyucu aileler, anne ve baba olmayı kalpten o kadar çok istediler ki çocukları gelmeden onları kalplerine yerleştirdiler. Önce hayal ettiler, adını koydular, beklerken çok sancı çektiler. Ama sonunda kavuştular. Hamilelik süresince anne adayı (eğer bir engel olmazsa) 9 ay 10 gün sonra bebeğine kavuşacağını biliyor ama kalpten doğuranlar, koruyucu aile olup, çocuklarını yüreklerince büyüten anneler ve babalar, süresi belli olmayan bir doğuma giriyorlar. Ve ilk gördükleri anda vuruluyorlar yavrularına. Onlara koşulsuz, şartsız sevgiyi hem veriyor hem öğretiyorlar. SABAH, bu yüce duygunun sahibi koruyucu ailelerin çarpıcı, yürekten hikayelerini sizler için hazırladı. 3 günlük yazı dizisinde sevginin gücünün iyileştiremeyeceği hiçbir hayatın olmadığını göreceksiniz. Anne ya da baba olmak için sadece biyolojik bir çocuğunuz olması gerekmiyor. Sevgi bedende değil, yürekte büyüyor. Belki siz de çeşitli nedenlerle devlet korumasına bırakılan bir çocuğun ailesi olmaya karar verebilirsiniz.
Funda Pehlivan 46 yaşında ikinci kez anne olmaya karar verdi. Bir oğlu vardı ama ikinci kez anneliği tatmak istiyordu. Bekar bir koruyucu aile olmaya karar verdi. Ve annesi olarak Y.'yi kalbinden doğurdu. 3 yaşında koruyucu ailesi olduğu Y. şimdi 7, Funda Pehlivan ise 53 yaşında. Pehlivan "Y'yi ilk gördüğümde kalbim yerinden çıkacak gibi oldu.
Doğum sancısı gibiydi. Doğuruyordum ama kalpten. Kalbimde kelebekler uçuşuyordu.
İlk görüşte vuruldum. Bebeğin doğumdan sonra annenin ilk kucağına verildiği andan hiçbir farkı yoktu. Benim kalbimden Y.'nin kalbine akan doğumun ilk bağı kuruldu" dedi. Pehlivan'ın 23 yaşında Bars adında bir oğlu vardı. Eşinden boşanmıştı.
Yazılım ve elektronik sektöründe çalışıyordu.
Emekli oldu. Bir gün oğlu Bars'a "Bir kardeş ister misin? Ben yeniden anne olmak istiyorum. Koruyucu aile olmak için başvuruda bulunacağım" dedi. Oğlu Bars da annesinin isteğini kabul etti. "Hem doğurmakla annelik olunmuyor ki yürekten, kalpten de çocuk doğurabilirdi. Sevgi her şeyin anahtarıydı" diyen Pehlivan, şunları söyledi:
"Önce bekar bir anne, koruyucu anne olabilir mi diye araştırdım. Böyle büyük bir sorumluluğu alabilir miyim diye kalbimi dinledim. Ve sonunda kalbimde kendimi de büyüttüm ve büyük bir kararlılıkla 2017'de İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne resmi başvurumu yaptım"
DÜRÜSTLÜKLE KALBIMI AÇTIM
Yine de kafasında 'Ya koruyucu ailesi olduğum çocuğu ailesi gelip alırsa?' gibi endişeler olduğunu söyleyen Pehlivan, "6 ay boyunca sosyal hizmet uzmanlarıyla her ay görüşmeye gittim. Her görüşme terapi gibi geçti. Beni tanıdılar, ben de dürüstlükle kalbimi onlara açtım. Pozitif yanlarımı, zayıf noktalarımı yürekten paylaştım.
Sonraki görüşmelerde evime gelip, oğlum Bars ve beni evde gözlemlediler. Kız çocuğunun mu erkek çocuğunun mu koruyucu ailesi olmak istediğimi sordular. Oğlum Bars'la erkek çocuğun daha iyi anlaşacağını düşünerek, 3-3,5 yaşında erkek çocuk istediğimi söyledim. 6 ayın sonunda koruyucu aile olmak için adaylığım kabul edildi.
Koruyucu ailesi olduğum çocuğun ailesi bana ulaşır mı diye de endişelerim vardı.
Ama öğrendim ki bu süreçte devlet ara yüz oluyor. Sizi çocuğun biyolojik ailesi ile karşı karşıya getirmiyor" dedi.
İLK BAKIŞTAKİ O GÖZLER AŞK GIBI...
Pehlivan yaşadığı süreçleri ve hisleri ise şöyle anlattı:
Bundan sonraki süreçte sosyal hizmet uzmanlarının çocukla ve benimle eşleştirme çalışmaları başladı. Bana koruyucu ailesi olacağım çocuğu getireceklerini söylediklerinde kalbim yerinden çıkacak gibi oldu.
Kalbimin sesini duyuyordum. Doğum sancısı gibiydi. Doğuruyordum ama kalpten.
Kalbimde kelebekler uçuşuyordu. 3 yaşındaki Y. kapıdan girdiğinde ona ilk görüşte vuruldum. Bu ilk görüşte aşk gibiydi.
Bebeğin doğumdan sonra annenin ilk kucağına verildiği andan hiçbir farkı yoktu çünkü bu duyguyu oğlum Bars'tan biliyordum.
Şimdi benim kalbimden Y.'nin kalbine akan doğumun ilk bağı kuruluyordu.
2 hafta birlikte zaman geçirdik. Bizim evimize geldi. Zaten odasını, her şeyini hazırlamıştım Y.'nin. Bebek doğarken anne karnında 9 ay duruyor. Y.'yi doğurabilmek için de 7-8 aylık süreci tamamlamam gerekiyordu.
Hepsinden birlikte geçtik. Ailece Y. ile birlikte yeniden doğduk.
'BEN SENİN KORUYUCUNUM'
Y. bebekken yurda bırakılmış. 10 günlükken de kalbinden büyük bir kalp ameliyatı geçirmiş. O yüzden çok dikkatli ve hassas bir anne oldum her zaman. Çok zeki bir çocuk. Y. bana öyle benziyor ki bazen onun gözlerinin içine bakıp, 'Ben ne güzel bir çocuk doğurmuşum kalbimden' diyorum. O da gözlerimin içine büyük bir sevgiyle bakıyor.
Ama bütün bu yaşadığımız süreci ona açık olarak uzmanların desteğiyle hep anlattık.
'Ben senin koruyucu annenim', 'Ben seni koruyanım' diyorum. Aramızdaki sevgi bağı dürüstlük üzerine kurulu.
Y. biyolojik annesi Kiraz Hanım'la da görüşüyor. Kiraz Hanım çok genç anne olmuş. Bakamayacağı için Y.'yi bırakmak zorunda kalmış. Şimdi devletin izniyle her ay Y. ile biraz zaman geçiriyor. Ama bunların hepsi devlet kontrolünde. Annesi bir gün kendini devlete ispat edip 'Y.'yi almak istiyorum' derse kabullenmekten başka çarem kalmaz. O gün belki hiç gelmez. Ama gelene kadar Y.'nin geleceği için her şeyi yapacağım. 18 yaşına geldiğinde benim soyadımı almak isterse alabilir. Almaz ise de o yine benim çocuğum olarak kalacak.
DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA
Büyük oğlum edebiyatçı ama Y. veterinerliği düşünür gibi geliyor bana. Dans ve taklit yeteneği de müthiş. Özel okulların, hastanelerin, üniversitelerin koruyucu ailelerin çocuklarına hep bir burs kontenjanı var. Devlet de özel sektör de çocuklarımızın yanında.
KORUYUCU AİLE NEDİR?
Bu hizmet, herhangi bir sebepten ötürü biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, uzun veya kısa süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde, devlet denetiminde, aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesidir.
KIMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?
T.C. vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.