Ziyaettin amcayı kurtarma operasyonu

Kastamonu İnebolu'da yaşayan 94 yaşındaki Ziyaettin Çalı ve ailesi, sel sularıyla kaplanan evlerinden kurtulma hikâyelerini SABAH'a anlattı. İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Mahallesi'nde Karacehennemboğazı Çayı taştı ve mahalle sular altında kaldı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan sular, bir ve 2 katlı evleri sular altında bıraktı. Ailenin en büyüğü olan Ziyaettin Çalı yıkılma tehlikesi bulunan evin çatısında 20 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Oğlu Yaşar Çalı (49) "Ben ailemi alarak dikenleri aça aça kayalık alanda en yükseğe ulaştım. Aklım babamda kalmıştı. Babamı sırtımda taşıyarak aşağı indirdim. Gece saat 2'den sonra su seviyesinin düşmesiyle bata çıka eve girdim. Babamı sırtımda taşıyarak aşağı indirdim. Gönüllü arkadaşların da yardımıyla hepimiz kurtulduk" dedi.





'KAPININ ÖNÜ DOLDU'

Ziyaettin Çalı: Sel, ne kadar çalı çırpı, tomruk varsa hepsini bahçeye soktu, kapının önüne de ağaçları yığdı. Yukarıdan izlerken baktım bu iş olacak gibi değil, çatıya çıktım. Sağolsun oğlum ve gönüllüler beni kurtardı.