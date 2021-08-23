23 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 23 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri

Dünya çapında 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren corona virüsü pandemisi ile ilgili detaylar yurt ve dünyadan haber ajanslarına düşen "corona virüsü son dakika" başlıklı güncel korona son durum haberleri üzerinden duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan Türkiye güncel korona tablosu verileri 23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Ağustos korona tablosu verileri, Bakan Koca Twitter hesabı ve resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel korona tablosu ile birlikte vaka - vefat rakamları paylaşıldığında burada olacak.
VAKA SAYISI: 18 bin 622
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 263
VAKA SAYISI: 19 bin 351
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 163
VAKA SAYISI: 19 bin 918
VEFAT SAYISI: 204
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 561
VAKA SAYISI: 19 bin 320
VEFAT SAYISI: 216
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743
VAKA SAYISI: 19 bin 944
VEFAT SAYISI: 168
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537
VAKA SAYISI: 21 bin 692
VEFAT SAYISI: 183
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636
VAKA SAYISI: 18 bin 163
VEFAT SAYISI: 165
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642
VAKA SAYISI: 18 bin 847
VEFAT SAYISI: 154
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426