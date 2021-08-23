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Haberler Gündem Haberleri 23 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 23 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri
Giriş Tarihi: 23.8.2021 18:17 Son Güncelleme: 23.8.2021 18:17

23 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 23 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri

23 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 23 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri

Yurt ve dünyada ilk vakası 2020 yılı Mart ayında tespit edilen covid-19 pandemisiyle ilgili son dakika haberleri peş peşe ajanslara düşmeye devam ediyor. Pandeminin ilk tespit edilen vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine göre bugünkü corona virüsü testi yapılan 18 bin 622 kişi pozitif sonuç çıkmasıyla tedavi süreci başlatıldı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek kamuoyu tarafından 23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorusu üzerinden araştırılıyor. 23 Ağustos korona tablosu ve bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri.

Dünya çapında 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren corona virüsü pandemisi ile ilgili detaylar yurt ve dünyadan haber ajanslarına düşen "corona virüsü son dakika" başlıklı güncel korona son durum haberleri üzerinden duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan Türkiye güncel korona tablosu verileri 23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU | VAKA - VEFAT RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Ağustos korona tablosu verileri, Bakan Koca Twitter hesabı ve resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel korona tablosu ile birlikte vaka - vefat rakamları paylaşıldığında burada olacak.

22 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 622

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 263

21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 351

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 163



20 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 918

VEFAT SAYISI: 204

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 561

19 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 320

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743

18 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 944

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537

17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 692

VEFAT SAYISI: 183

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636

16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 163

VEFAT SAYISI: 165

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642

15 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 847

VEFAT SAYISI: 154

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426

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23 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 23 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri
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