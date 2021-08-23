4 DEAŞ’lı tutuklandı

Adana
polisi terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmada Suriye
'deki çatışmalarda aktif rol alan, örgütün dağılma sürecine girmesiyle kendilerine mülteci izlenimi veripla Türkiye
'ye giriş yapan 7 Suriyel'yi deşifre etti. 18 Ağustos'ta yapılan operasyonda 6'sı yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri olan 33 yaşındaki Ahmet V.'nin cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı ve kullanımıyla ilgili 52 sayfalık görsel ve açıklayıcı bilgilerin yer aldığı belgeler çıktı. Ahmet V.'nin, daha önce Suriye'de örgüt içinde aktif rol alıp, çatışmalara katıldığı da belirlendi. Yakalanan Mahmut el
- Hasan'ın (32) çatışma bölgelerinde uzun namlulu silahla çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Abdulkerim el-Ubeyt (41) ve Yusuf Abdulkadir
'in (21) çatışmalarda yer aldıkları tespit edildi. Ahmet V., Mahmut el- Hasan, Abdulkerim el-Ubeyt ve Yusuf Abdulkadir tutuklandı.