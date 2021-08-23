AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz’dan görüntülerle ilgili açıklama

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının bir ay önce Mersin'de trafik polisleri tarafından durdurulması sonrasındaki konuşmaları yansıtan görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı.



"MARUZ KALDIĞIM HUKUKSUZ MUAMELEYİ AZİZ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"



AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sosyal medya hesabından görüntülerle ilgili bir açıklama yayınladı. Yılmaz, "Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.





MERSİN VALİLİĞİ: "BAŞARIR'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI, OLAYI TAMAMEN ÇARPITMAKTADIR"



Mersin Valiliği Mersin'de bir ay önce, 18 Temmuz 2021 günü 18.30 sularında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının trafik polisleri tarafından durdurulması olayıyla ilgili şunları açıkladı:



"Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları trafik kanununun 71. maddesi g bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir"





"GÖREVLİ MEMURLAR YASAL MEVZUATIN DIŞINA ÇIKMIŞLARDIR"



Mersin Valiliği açıklamanın devamında şunları söyledi: "İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."