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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:44

AOÇ arazisinde yangın çıkaran şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
AOÇ arazisinde yangın çıkaran şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

Ankara Çankaya’da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıkaran şüpheli Mehmet Toprak hakkında hazırlanan iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yangın çıkaran şüpheli Mehmet Toprak hakkında 'Kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle savcılık tarafından iddianame düzenlenmişti. Olay sonrası yakalanan Toprak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri kliniğine sevk edilmişti. Savcılık ifadesinde sorulan sorulara verdiği cevaplar üzerine akli dengesinin tespiti için hastane tarafından gözetim altında tutulması gerektiğinde rapor verilmiş, hastaneden gelen rapor sonrası Toprak hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi'ne sevk edilmişti. Herhangi bir terör örgütüyle irtibatının olmadığı belirlenen Toprak hakkında 'Kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Herhangi bir terör örgütüyle irtibatının olmadığı belirlenen şüpheli Toprak hakkında 'Kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından 2 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkarılacak.

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AOÇ arazisinde yangın çıkaran şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi
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