Arıcılar destek bekliyor! Yangınla bal ortamı yok oldu

Dünyada üretilen çam balının yüzde 92'si Türkiye'de, bunun da yüzde 80'i Muğla'da üretiliyor. Bal yöre için büyük önem taşırken son yangınlarla birlikte büyük darboğaza giren bal üreticileri, devletten destek bekliyor. Arıların yaşayacağı, bal yapacağı ortamın yok olduğunu dile getiren arıcılar, Muğla'daki bütün arıcıların kredi borçlarının ötelenmesini, kovan başı desteğin genele yayılmasını ve arılara yem desteği istiyor.

ACİL ARI YEMİNE İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye Arıcılar Birliği, bal ve arı ürünleri üreticisi Bee'o ve Güvenilir Ürün Platformu, Muğla'da ki yangınlardan sonra bal üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekiyor. İçinde bulundukları durumu anlatan ve taleplerini dile getiren Muğla İli Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Veli Türk, bölgeye acilen arı yemi getirilmesi gerektiğini söyledi. Yangın sırasında başka şehirlerde olan arıların bölgeye dönünce bal yapabilecekleri alanların yandığını söyleyen Türk, "Buraya 1 milyon 200 bin aç koyun gelecek gibi düşünürsek bunların beslenmesi lazım. Yangından önce doğadan besleniyordu ancak artık onu yapamayacaklar. Bu hayvanların 7 ay boyunca beslenmesi, yaşamaması ve bahara çıkması için bize tonlarca arı yemi gerekiyor" dedi.

"KREDİ BORÇLARI ERTELENSİN" TALEBİ

"Ayrıca Muğla'daki bütün arıcıların bankalara olan kredi borçlarının da ertelenmesini talep ediyoruz "diyen Türk, Biz arıcı olarak zor şartlara alışığız zaten. Durup dururken hiç devlet bize yardım etsin demedik ama böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmadık. Bu olağanüstü afetin sonuçlarını taşımak bizim boyumuzu aştı "ifadelerini kullandı. Türk son olarak kovanları ve balı yanan arıcılara verilen kovan başı desteğin genele teşmil edilmesini istediklerini belirtti.

ÇAM BALINI GELECEĞE TAŞIMAMIZ LAZIM

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin yıllık 30-35 bin ton olan çam balı üretiminin yurtdışından da talep gördüğünü ve şimdiden alıcıların kendilerine bal olup olmayacağını sorduklarını anlattı. Çam balının iki böceğin meydana getirdiği özel bir bal olduğunu aktaran Şahin, "2021 üretimini kaybettik ama çam balını geleceğe taşımamız lazım. Biz 100 bin ton üretelim 100 bin tonu da satarız. Öyle değerli bir bal. Onun için bir an önce acil eylem planı hayata geçirilmeli" diye konuştu.

100 MİLYON DOLAR İHRACAT KAYBI

Bölgedeki çam balının Türkiye rekoltesinin yüzde 95'ini karşıladığını söyleyen Bee'o Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı ise şöyle konuştu: Burada yalnızca ihracattan oluşan kayıp 100 milyon dolar civarında. Bunun dışında bir sürü insan evini barkını kaybetti. Oradaki toplam maddi hasarı hesaplayamadık henüz. Onları geri getirebiliriz belki ama yanan çamlardan tekrar çam balı üretilmesi en az 30-40 yıl sürecek. Adeta bir felaket yaşanıyor burada. Biz bir an önce burada habitatın kendini yenilemesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÇAM BALI ÜRETİMİ SIFIRLANACAK

Prof. Dr. Ali Kavgacı da bahar geldiğinde endemik bitkilerin açığa çıkacağını ve arılar için yoğun bir besin kaynağı geleceğini söyledi. Kavgacı, "Ancak o zamana kadar yem desteği şart. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90-95'i ülkemizde yapılıyor. Bunun da yine yüzde 90'dan fazlası Muğla bölgesinde. Yunanistan, İtalya, İspanya'da üretimin bir miktar yapıldığı yerler. Oralarda da yangınlar olduğu için önümüzdeki yıl çam balı üretimi neredeyse sıfırlanacak" dedi.