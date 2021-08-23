Babasını selden kemerle kurtardı

Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesine bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta sel sularının geldiğini gören Mustafa Yurdakul, kurtulmak için ıhlamur ağacına çıktı. Ağacın altında bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan babasını da kurtarmak isteyen Yurdakul, belindeki kemeri çıkarıp aşağıya sarkıttı. Oğlunun sarkıttığı kemere tutunarak ağaca çıkan baba Yurdakul da sel sularına kapılmaktan kurtuldu. Yurdakul, "Sel geldiğini anlayınca yukarı doğru koşup ağaca tırmandım. Sonra ağaca sarıldım, kemeri çıkarıp babamı da yukarı çektim. 2 saat sonra kurtulduk. AFAD
geldi, suyun yüksekliğini 7 metre olarak ölçtü. Biz ağaca 12 metre tırmandık. Ağacın boyu 21 metre" dedi. Baba Yurdakul da "Bu yaşa kadar böyle afet görmedim" diye konuştu. AA