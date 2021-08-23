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Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret etti
Giriş Tarihi: 23.8.2021 21:01

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret etti

AA
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi için bulunduğu Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırım Platformu'nun Kuruluş Zirvesi vesilesiyle faaliyete giren Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlamış, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediğini belirterek, "Uluslararası toplum, uluslararası hukukun (Kırım'ın yasa dışı ilhakı) bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret etti
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