Bakan Varank'tan CHP'li Öztrak'a tepki: "Kılavuzu senin gibi troller oldukça..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türkiye'de mülteci merkezleri kurulacağının açıkladığını sosyal medyadan açıklamış, Dışişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'nu yalanlamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "İngiltere Savunma Bakanı'nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü..." demişti.

"KILAVUZU SENİN GİBİ TROLLER OLDUKÇA..."

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri sonrasında sosyal medyadan, "Yerli aşıda çuvallayan Varank koltuğunu kurtarmak için Genel Başkanımıza hakaret etmeye kalkmış. İngiliz Savunma Bakanıyla yaptıkları mülakatta İngiliz muhabirler bakan Türkiye'de Afgan göçmenler için bölge düşünüyor yazıyorsa bunu bakan söylemiştir. Trollüğü bırak da işini yap" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Öztrak'ın sözlerini alıntılayarak şu yanıtı verdi: "Ortada mülakat değil, Savunma Bakanının bizzat yazdığı Türkiye ifadesi geçmeyen bir makale var. Bunu okuyunca anlamayana cahil, anlasa da işine gelmeyip kıvırana trol denir! Genel Başkanına söyle kılavuzu senin gibi troller oldukça sosyal medya şaklabanlığından öteye gidemez."