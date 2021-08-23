Başkan Erdoğan AK Parti MKYK’yı topluyor: Masada kritik başlıklar var

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından bu hafta sel felaketi ve orman yangınlarını parti kurmaylarıyla değerlendirecek. Erdoğan bugün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantının ana gündem maddesi Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi ve Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları olacak. Bölgede olan MKYK üyeleri çalışmalar hakkında bilgi verecek.