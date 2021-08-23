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Giriş Tarihi: 23.8.2021 14:22 Son Güncelleme: 23.8.2021 14:34

Başkan Erdoğan’dan yoğun Afganistan diplomasisi: Gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Başkan Erdoğan’dan yoğun Afganistan diplomasisi: Gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusunda Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Düzensiz göç ve Afganistan'daki son gelişmeler ile ilgili paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTÜYORUZ"

Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.

"GEREKEN TÜM ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

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Başkan Erdoğan’dan yoğun Afganistan diplomasisi: Gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz
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