BBC Türkçe özür dileyip paylaşımını sildi! Akşener ve Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi?

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER YALANA ORTAK OLDU

BBC Türkçe'nin çarpıtma haberi sonrası harekete geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan algı operasyonuna soyundu. Kılıçdaroğlu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelecek açıklamayı beklemeden şu ifadeleri kullandı.

İngiltere'ye de buradan sesleniyorum: Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!

Şimdi Erdoğan'a sorum şu: "Ben anlaşma yapmadım" dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!

Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de "mülteci merkezleri" kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak.

DIŞİŞLERİ YALANLADI, KILIÇDAROĞLU YALANI HALA SAHİPLENDİ

Dışişleri Bakanlığı, BBC Türkçe'nin infial yaratan haberi sonrası açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Kılıçdaroğlu bu açıklamaya rağmen yalanı ısrarla sahiplenmeye devam etti; "Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık." ifadeleri ile bu kez de Dışişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.