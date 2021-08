Beyoğlu Belediyesi’nden yangın bölgesine 2 TIR

İstanbul Beyoğlu, çıkan orman yangını nedeniyle zor günler geçiren Antalya yardım elini uzattı. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri işbirliğinde başlatılan yardım organizasyonu ile içerisinde temel gıda ve çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı iki adet yardım TIR'ı hazırlandı. Beyoğlu'ndaki hayırsever bağışçıların desteğiyle hazırlanan yardım TIR'ları, Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa'dan dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak TIR şoförlerine ve yardım ekibine hayırlı yolculuklar diledi.





ALLAH ÜLKEMİZİ HER TÜRLÜ FELAKETTEN KORUSUN



Yaşanan olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Başkan Yıldız, "Ülkemizin herhangi bir yerinde bir can yansa bizim de camımız yanıyor. Biz büyük bir milletiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ederek yaralarımızı birlikte saracağız. Beyoğlulu hayırsever hemşerilerimizin desteği ile hazırlanan yardım TIR'larımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Antalya Akseki'ye doğru yola çıktı. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun" dedi.