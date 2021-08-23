Çamlıca Camisi’nde dans şovuna soruşturma

Türkiye'de yaşayan 39 yaşındaki İran uyruklu Neda E. isimli kadın, Instagram isimli sosyal medya platformunda paylaştığı videoyla büyük tepki çekti. İstanbul Çamlıca Camii'sine giden İranlı kadın, camiinin içinde dans etmeye başladı. Dans ettiği anları kamera kaydına alan 39 yaşındaki Neda E., camide çektiği dans görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Söz konusu videoyu gören bir vatandaş, İranlı kadının dini inançlara saygısızlık ettiğini düşünerek Cimer'e şikayette bulundu.

'VİDEOYU GÖRENLERİN CESARETLENMESİNDEN ENDİŞELİYİM'

Yapılan şikayette, 'Bu içerikler ve şahsın kendisi ve çekimlere yardımcı olanlar hakkında yasal bir işlem yapılmazsa görenlerin cesaret bulup bu tür saygısızlıkları arttırmasından endişe duyarım' ifadeleri yer aldı. Cimer'e yapılan şikayet sonrası savcılık, Neda E. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

CAMİİ'NİN İÇİNDE DANS ETMİŞ

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, söz konusu şahsın sosyal medya hesabına bakıldığında bahse konu videonun İstanbul Çamlıca Cami'sinin içinde çekildiğinin anlaşıldığı ortaya çıktı.

İZİN ALDIĞINI SAVUNDU

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan İran uyruklu Neda E., hesabın kendisine ait olduğunu, videodaki kişinin kendisi olduğunu ve videoyu camiye beraber gittiği arkadaşına güvenlik görevlilerinden izin alarak çektirdiğini beyan etti.