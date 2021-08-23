DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar sonuçlarını Ağustos ayında öğrenmişti. Bu noktada şimdi ise taban puanlarını göz önüne alarak adaylar eğitim görmek istedikleri okulların tercihlerini gerçekleştirecek. Hal böyleyken "2021 DGS tercihleri ne zaman başlıyacak, tarih belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM takviminde konuyla ilgili net bi tarihe yer vermedi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...