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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:16 Son Güncelleme: 23.8.2021 10:17

DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS tercihleri için gözler ÖSYM'de!

DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS tercihleri için gözler ÖSYM’de!

Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini lisans düzeyine taşımak amacıyla katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler DGS tercih dönemi için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili net bir tarih açıklaması yapmazken bu noktada adaylar “DGS tercihleri ne zaman başlıyacak, tarih belli oldu mu, tercih kılavuzu yayımlandı mı?” sorularını gündeme taşıdı. Geçtiğimiz sene göz önüne alındığında başvuruların Ağustos sonu Eylül başı gibi başlaması bekleniyor. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm gelişmeler...

DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar sonuçlarını Ağustos ayında öğrenmişti. Bu noktada şimdi ise taban puanlarını göz önüne alarak adaylar eğitim görmek istedikleri okulların tercihlerini gerçekleştirecek. Hal böyleyken "2021 DGS tercihleri ne zaman başlıyacak, tarih belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM takviminde konuyla ilgili net bi tarihe yer vermedi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 2021 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından yayınlanacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS tercihleri için gözler ÖSYM'de!
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