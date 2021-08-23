DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar sonuçlarını Ağustos ayında öğrenmişti. Bu noktada şimdi ise taban puanlarını göz önüne alarak adaylar eğitim görmek istedikleri okulların tercihlerini gerçekleştirecek. Hal böyleyken "2021 DGS tercihleri ne zaman başlıyacak, tarih belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM takviminde konuyla ilgili net bi tarihe yer vermedi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
Merakla beklenen 2021 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından yayınlanacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.