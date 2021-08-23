Diyarbakır anneleri 24 saat evlat nöbetinde

Diyarbakır
anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP
İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat sürdürecek. Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır
annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 720'nci gününe girdi. Anne ve babalar, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı ve gece nöbetine başladı. 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan
için eylemde yer alan anne Sultan Güger
, "Bundan sonra gece gündüz burada kalacağız. Çocuklarımız gelmeyene kadar da eylemi terk etmeyeceğiz" dedi. Oğlu Fatih
için eylem yapan baba Abdullah Demir
de "Tüm Türkiye
'ye sesleniyorum ve 3 Eylül'de herkesi buraya bekliyoruz. Allah rızası için gelin, çocuklarımızı, kızlarımızı, HDP'den ve PKK'dan kurtaralım. Çocuklarımızı almak için burada 24 saat nöbet tutacağız. Burayı terk etmiyoruz, çocuklarımızı bunlara kurban etmiyoruz" diye konuştu.