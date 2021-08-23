DSİ’den Ödemiş’e müjde! Rahmanlar gün sayıyor

Ödemiş'te geri sayım başladı. Efeler diyarının içme suyu problemini tarihe gömecek proje 4 ay sonra tamamlanıyor. Rahmanlar Barajı'nın suyunu İZSU artıma tesisine ulaştıracak iletim hattı yılsonunda bitirilecek. Tam 171 bin kişi, içme ve kullanma suyuna kavuşacak. Ayrıca Rahmanlar Barajı; yeni yıldan itibaren 14 bin 950 dekar araziye de can suyu verecek; bölge üreticisine yılda yaklaşık 18 milyon lira ek gelir sağlayacak.

4 AYDA TAMAMLANACAK



2021 yılı başında tamamlanarak su tutulmaya başlayan Rahmanlar Barajı'ndan Ödemiş'e içme suyu müjdesi. Barajın suyunu Ödemiş'e ulaştıracak iletim hattı ve 14 bin 940 dekar araziye can suyu verecek "sulama projesi" 4 ay içinde tamamlanacak. İlçenin içme suyu derdi tarih olacak.

DSİ İZMİR 2. BÖLGE MÜDÜRÜ BİROL ÇINAR

2 MİLYON METREKÜP SU BİRİKTİ



Temelden yüksekliği 92 metre olan Rahmanlar Barajı'nda ön yüz beton kaplama çalışmaları, su alma yapısı mekanik aksamı ve dip savak imalatlarının tamamı 2021 başında bitirilerek su tutulmaya başlandı. 25 milyon 150 bin m3 su tutma kapasitesine sahip olan Rahmanlar Barajı'nda şuana kadar yaklaşık 2 milyon m3 su birikti. 171 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Ödemiş Rahmanlar Barajı sayesinde uzun yıllar içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekmeyecek.





İLETİM HATTI GÜN SAYIYOR



Ödemiş'e her yıl ortalama 9 milyon 360 bin m3 içme ve kullanma suyunu getirecek iletim hattının inşasına temmuz ayı itibari ile başladıklarını kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, " Rahmanlar Barajı ile pompa istasyonu ve arıtma tesisi arasına çelik 700'lük borular düşüyoruz. 2,2 kilometrelik İletim hattını ve Pompa istasyonunu yeni yıla kadar bitireceğiz. Hedefimiz 2022'nin ilk aylarından itibaren Rahmanlar Barajı'nın suyunu İZSU arıtma tesisine ulaştırmak" diye konuştu.

SULAMA 2022'DE BAŞLIYOR



Rahmanlar Barajı'nın 14 bin 950 dekar verimli tarım arazisine de hayat vereceğinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, " Rahmanlar Barajı'ndan 2022 yaz sulama sezonunda Ödemiş Ovasına su verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sulama şebekesi inşaatımız aralıksız devam diyor. Şuana kadar yaklaşık 15.000 metre boru döşedik. Yılsonuna kadar bu rakamı 49 bin metreye çıkararak inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz." Diye konuştu.

18 MİLYON LİRA EK GELİR SAĞLAYACAK



Aşırı tüketim nedeniyle sulama suyu sıkıntısının had safhada olduğu Ödemiş havzasında 14 bin 950 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak olan Rahmanlar Barajı sayesinde üretim maliyetleri azalacak, verim artacak. Üretici tarlalarından 3 hatta 4 hasat yapma şansına kavuşurken bölge ekonomisi de adeta canına can katacak. Rahmanlar Barajı 717 kişiye ek istihdam olanağı sağlarken, yılda üreticilere yaklaşık 18 milyon lira daha fazla kazanma olanağı sunacak.