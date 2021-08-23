FETÖ’cü eski Yargıtay üyelerinin cezaları onandı

FETÖ'NÜN Yargıtay yapılanmasında yer alan Refik Sarıoğlu
ile Yahya Memiş
'e FETÖ üyeliğinden verilen 7.5 yıl hapis cezaları onandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalar kapsamında, eski Yargıtay üyeleri Refik Sarıoğlu ile Yahya Memiş'in FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Örgüt toplantılarına katılan, himmet veren Sarıoğlu'nun FETÖ'nün 2010'da HSYK çoğunluğu ele geçirmesi sonrasında Yargıtay üyesi seçildiği belirtildi. Sarıoğlu'nun aynı zamanda ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem abileriyle irtibat kuran isimler arasında olduğu tespit edildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu
iki eski Yargıtay üyesine "FETÖ üyeliğinden" verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Memiş ve Sarıoğlu tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurarak serbest bırakılmıştı.