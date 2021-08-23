Gazilerden Kılıçdaroğlu’na “sınır namustur” tepkisi: HDP ile ittifak yaparken aklınıza gelmedi mi?

Türkiye, İran
sınırındaki kaçak geçişleri engellemek için "Hudut namustur" sloganı ile asker, jandarma, polis ve özel devriyeden oluşan 4 katmanlı güvenlik hattı kurdu. Buna rağmen, kara propaganda için fırsat kollayan CHP
, Genel Merkez binasına "Sınır namustur" pankartı astı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
(TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Sınır namustur. Bunu en iyi hudutta görevi başında bu vatan için hayatlarından vazgeçen şehitlerimiz ve hayallerini o hudutlara bırakan gazilerimiz bilir. Sınır namustur ama siz bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Çünkü sınırlarımızın namusundan bahsedecek en son kişiler HDPKK ile işbirliği yapanlardır" dedi. Aylar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na şu soruları yöneltti: "Sınırlarımızın namusu terör örgütü PKK
'nın uzantısı HDP ile ittifak yaparken, PKK'ya "terör örgütü" diyemezken aklınıza gelmedi mi? "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen, Yasin Börü
ve arkadaşlarının azmettirici katili, kravatlı terörist Selahattin Demirtaş'a özgürlük isterken aklınıza gelmedi mi? Partinizin milletvekilleri kravatlı teröriste ziyaret yaparken, eşiniz doğum gününü kutlarken, parti üyeleriniz cezaevindeki teröristleri ziyaret ederken, sırtını YPG ve PKK'ya dayayan HDP ile seçim ittifakı yaparken hiç düşündünüz mü? Diyarbakır
'da evlatlarını bekleyen annelerin karşısına geçerek onları ve onlar nezdinde devleti tehdit eden HDP'li vekillerle çay içerken düşündünüz mü? PKK'nın Meclis uzantısı HDP ile attığınız her adımda sınır namusumuz için can veren şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz aklınıza geldi mi?"