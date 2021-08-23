Gaziosmanpaşa Meydanı, spor merkezine dönüştü

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "Spor Her Yerde" isimli bir etkinlik düzenlendi. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılmak için alan girişinde bulunan stantlara aileleri ile birlikte gelen gençler ve çocuklar önce kayıt yaptırdı, ardından tüm aktivitelerden ücretsiz şekilde yararlandı. Katılımcılar, futbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, tırmanma duvarı, karete, resim boyama ve mini golf gibi birçok farklı kategoride yeteneklerini sergiledi.



"GENÇLERİMİZİ SPORA ÖZENDİRMEK İSTİYORUZ"



Etkinlik alanına gelerek spor faaliyetlerine katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "İl Spor Müdürlüğümüzün öncülüğünde çok farklı kategorilerde aktivitelerimiz oluyor. Burada gençleri spora özendirmek ve onların yeteneklerini görmek istiyoruz. Aynı zamanda okul öncesi güzel vakit geçirmek için çeşitli etkinliklerimiz oluyor alanımızda. Çocuklarımıza ve gençlerimize fırsat verildikçe, spor ve sanat alanında önleri açıldıkça büyük heyecanla bu işe sarıldıklarını görüyoruz. Bize düşen görev ise gençlere daha fazla imkan sunmaktır. Gençler spora ve sanata daha çok sarıldıkça bizde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



"SPOR HER YERDE TEMASIYLA MEYDANLARDAYIZ"



İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacı Caferoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spor her yerde temasıyla meydanlardayız. Bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi ile birlikte yaptığımız iş birliği neticesinde ilçe meydanındayız. Biz il Müdürlüğü olarak bu projeyi her ilçede gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Esenyurt ve Bağcılar ilçelerimizdeydik. Önümüzdeki hafta Sultanbeyli ilçemizdeyiz. Amacımız spor faaliyetlerini yerel belediyeler ile birlikte gençlerimize tanıtmak" diye konuştu.



"BURADA ÇOK EĞLENİYORUM"



Ailesi ile birlikte etkinlik alanına geldiğini ifade eden Ecrin Nur Tekin, "Burada çok eğleniyorum. Bütün etkinlikleri deniyorum. Çok eğlenceli oluyor. Ayrıca ikramlardan dolayı çok mutlu oluyoruz" dedi.