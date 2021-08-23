Gaziosmanpaşa’da aşure bereketi

Muharrem ayı etkinliği kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Cem Vakfı Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı Şahin Çolak, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol konuşmalarının ardından bağlama dinletisi yapıldı. Dev kazanlarda, usta eller tarafından pişirilen 3 ton aşure, gülbenk (dua) edilmesinin ardından Başkan Usta tarafından vatandaşlara dağıtıldı.



"KERBELA ORTAK ACIMIZ, ORTAK DERDİMİZ"



Aşure etkinliğinde konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Tüm konuşmacılarımızın ortak paydası; bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım mesajıydı. Gönülden katılıyorum. Kerbela ortak acımız, ortak derdimiz. Meselemiz hep aynı. Özelde de, temelde de, geçmişte de, gelecekte de aynı. Biz, Kerbela'nın ne anlama geldiğini, bize ne mesaj bıraktığını, üzerimize ne kadar sorumluluk yüklediğini bilenlerdeniz. Şimdi ki nesil, o acıları Cemevi'nin yapmış olduğu etkinliklerde daha iyi anlamalı ve böyle olayların yaşanmaması için hep birlikte güç birliği yapmalıyız. Kerbela aslında bir hak arayışıdır, özgürlüğün destanıdır. Kerbela birlikte mücadeleinin sembolüdür. Biz, bu mücadelenin ortak paydasıyız'' ifadelerini kullandı.



Etkinlikten memnun olduğunu söyleyen Zeki Satılmış, "Çok güzel bir şey. Fakir fukara aşurenin tadına bakıyor. Ben devamlı olmasını isterim'' dedi.

Aşure yapanlara teşekkür eden Fatma Gölgeci ise, "Allah kabul etsin. Yapana, edene teşekkür ederim. Çok güzel'' diye konuştu.