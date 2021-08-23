Herkes elini taşın altına koymalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dü İngiltere Başbakanı Boris Johnson
, AB Konseyi Başkanı Charles Michel
ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Johnson ile görüşmesinde Türkiye
'nin Afganistan
'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirten Erdoğan, Kabil Havalimanı
'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi. Afganistan ve İran
'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti. AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinde de birçok Avrupa ülkesinin tahliyeye yönelik destek taleplerini de karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, Afganistan'da düzenin sağlanması ve Kabil Havaalanı'nın sağlıklı şekilde işletilmesi noktasında Türk askerinin olağanüstü çaba sergilediğine dikkati çekti. AB'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.
AB'NİN TALEBİNE RET
AB'nin Afganistan misyonu için çalışan yerel personelin Türkiye'ye kabul edilmesi konusunda talep aldıklarını belirten Erdoğan, üye ülkelerin kendilerine hizmet vermiş, güç durumdaki insanların yalnızca küçük bir kısmına kapılarını açtıklarını; bu tür sembolik adımlarla meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesinin beklenemeyeceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin aday ülke olduğu hatırda tutularak kapsamlı, içerikli ve samimi bir iş birliği tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinde ise Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için teşekkür etti. Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. ANKARA