Himmet veren hakimi Yargıtay üyesi yapmışlar

Terör örgütü FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasındaki soruşturmada Yargıtay üyesi olan hakim Refik Sarıoğlu'nun örgüte himmet verdiği, bu nedenle de 2010'da Hakimler ve Savcıları Yüksek Kurulu'nda (HSYK) güç kazanan örgütün Sarıoğlu'nu Yargıtay üyesi seçtiği ortaya çıkmıştı. Yargılanan Sarıoğlu ile Yahya Memiş hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İki eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezaları onandı.

Yargıtay'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalar kapsamında eski üyeler Memiş ve Sarıoğlu'nun örgütün yapısı, tanık beyanları, toplanan bilgi ve belgelerle FETÖ üyesi olduğu belirlenmişti. İlk derece mahkeme sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan sanıklardan eski hakim Sarıoğlu'nun hakimlik yaptığı dönemde başlayan örgüt üyeliğini, Yargıtay'daki görevi süresince de sürdürdüğü belirlenmişti.

HİMMET VERMİŞ, ÜYE SEÇİLMİŞ



Örgüt toplantılarına katılan, himmet veren Sarıoğlu'nun FETÖ'nün 2010'da HSYK çoğunluğu ele geçirmesi sonrasında Yargıtay üyesi seçildiği belirtilmişti. Sarıoğlu'nun aynı zamanda ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem abileriyle irtibat kuran isimler arasında olduğu tespit edilmişti.

İKİ ESKİ ÜYENİN CEZASI ONANDI



Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Memiş ve Sarıoğlu'na ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen hükümlere yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, Memiş ve Sarıoğlu'na "FETÖ üyeliğinden" verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını ayrı ayrı onadı.

İKİSİDE TAHLİYE EDİLMİŞTİ



Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkeme sıfatıyla görülen davada, Memiş'in tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verilirken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak Memiş'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Ayrıca Memiş hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir kolluk birimine imza verme şartı getirilmişti. Aynı şekilde Sarıoğlu da tutuklulukta bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmişti.