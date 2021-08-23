İki ibretlik örnek

Şaban Kara
(25) Erzurum
Şehir Hastanesi'nde 27 gün yoğun bakımda Kovid tedavisi gördü. Kara ile temaslı olan ve test sonucu pozitif çıkan 6 kişilik ailesi ise aşılı oldukları için Kovid-19'u hafif semptomlarla geçirdi. Genç yaşta koronavirüsü ağır atlatan Kara hastanaye getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyleyerek "Ölümden döndüm. Gencim bana koronavirüs bir şey yapmaz, Kovid-19'a yakalanmam' diyerek aşı olmadım. Bu düşünce çok yanlış. 25 yaşındayım, Kovid- 19'u grip gibi düşündüm ama öyle değilmiş. Aşı olmadığım için çok pişmanım" dedi. İzmir
Konak'ta yaşayan 2 çocuk babası Erhan Dalıcı
da (46), 1 Ağustos'ta Kovid-19 teşhisi konuldu. Bir süre evde dinlenen Dalıcı, nefes darlığı şikayetinin başlaması üzerine 6 gün sonra İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 aşısı olmadığı belirlenen hasta, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Dalıcı, "Aşılama başladığı günden bu yana da 'Bugün-yarın yaptırırım' dedim. İşlerimi hep daha önceye çektim. İlk başta koştura koştura aşı olmam lazımmış, çok pişmanım. Çocuklarımdan ve eşimden uzak kaldım. Dışarda güneş mi kar mı var ? Bunu burada bilemiyorsunuz. Hastalar burada tedavi görürken gözlerini açmıyorlar. Ben de orta yaş sınırındayım. Ben de 'bana bir şey olmaz' dedim. Hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan birisi.Kimse gençliğine güvenmesin, geçen gün burada 36 yaşında genç bir hasta vefat etti" diye konuştu.