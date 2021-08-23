İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan yaptığı haberi silen BBC Türkçe’ye yanıt: Milletimize bir özür borcunuz var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Evet. İngiltere Savunma Bakanının 'olmayan ifadeleri' üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var! Başta BBC Türkçe olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler.