İnfaz koruma memuru 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

Kaza, yaklaşık 3 ay önce Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu ön giriş kapısı girişinde meydana geldi.





İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü' nde infaz koruma memuru olarak görev yapan 47 yaşındaki evli iki çocuk babası Tekin Kaya mesaisi bittikten sonra motosikletine bindi. Evine gitmek üzere yola çıkan Kaya'ya hızla gelen bir araç çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Kaya, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Birçok ameliyat geçiren Kaya, yatalak olarak tedavi gördüğü hastaneden iki gün önce taburcu edilerek evine gönderildi. Kaya, 3 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek evinde yaşamını yitirdi. Kaya' nın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve tüm meslektaşlarını yasa boğdu. Kaya, Çiğli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.