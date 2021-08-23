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Giriş Tarihi: 23.8.2021 12:04

İnfaz koruma memuru 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

İnfaz koruma memuru 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde mesai bitimi evine gitmek üzere motosikletine binen 47 yaşındaki Tekin Kaya’ya hızla gelen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan evli iki çocuk babası Kaya, 3 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Kaya, Çiğli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, yaklaşık 3 ay önce Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu ön giriş kapısı girişinde meydana geldi.



İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü' nde infaz koruma memuru olarak görev yapan 47 yaşındaki evli iki çocuk babası Tekin Kaya mesaisi bittikten sonra motosikletine bindi. Evine gitmek üzere yola çıkan Kaya'ya hızla gelen bir araç çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Kaya, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Birçok ameliyat geçiren Kaya, yatalak olarak tedavi gördüğü hastaneden iki gün önce taburcu edilerek evine gönderildi. Kaya, 3 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek evinde yaşamını yitirdi. Kaya' nın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve tüm meslektaşlarını yasa boğdu. Kaya, Çiğli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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İnfaz koruma memuru 3 aylık yaşam savaşını kaybetti
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