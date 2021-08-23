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Giriş Tarihi: 24.8.2021 00:35

İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı!

İHA
İsrail’den abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı!

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına ait bir mevzi ile Gazze'nin doğusundaki Al-Zaytoun Mahallesi'nde bir tarım arazisinin hedef alındığı belirtildi.

YARALANAN OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Saldırıda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail medyası, hava saldırılarının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak düzenlendiğini ifade etti.

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İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı!
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