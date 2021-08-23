İstanbulda toplu taşımayı çökerten ballı ihaleler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetiminin İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri
sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul
Milletvekili Özgür Karabat
'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete verdiği ortaya çkıtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun yakın arkadaşı Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon liralık 14 ihaleyi aldığı görüldü. Şirketin şartnameye uymadığı, yan sanayi ürünler kullanıldığı için bazı otobüslerin yandığı ve yolda kaldığı öne sürüldü.