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Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:54 Son Güncelleme: 23.8.2021 14:01

Kübra’dan iyi haber geldi! Bir arkadaşının evine gitmiş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kübra’dan iyi haber geldi! Bir arkadaşının evine gitmiş

İstanbul Fatih'te 12 yaşındaki Kübra Dinç'ten, babaannesinden evinden çıktıktan sonra 3 gündür haber alınamıyor. Kübra'dan haber alamayan ailesi, kızlarının kaçırıldığını iddia etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis Kübra’yı Büyükçekmece’de bir arkadaşının evinde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında 12 yaşındaki Kübra Dinç, babaannesinden evlerine gitmek üzere çıktı.
Babaanne Hacer Dinç, okul arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişinin yanında gördüğü torununu tekrar yanına çağırdı. Burada bir süre kalan Kübra Dinç, evine gideceğini söyleyerek babaannesinden tekrar çıktı. Babaanne Hacer Dinç, son olarak torununu yanına bir otomobilin yanaştığını gördüğünü ve ardından kayıplara karıştığını söyledi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipleri Kübra'yı bir arkadaşının Büyükçekmece'deki evinde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kübra'nın babaannesi Hacer Dinç, torunun kendi yaşlarında 3 kişinin olduğu bir araca binip gittiğini söyledi. Cuma akşamından beri haber alamadıklarını belirterek; "Biz kızımızı istiyoruz kimse ona bir şey diyemez hepimiz onu çok seviyoruz" dedi. Anne Hava Dinç, " Kübra güzel kızım neredesin? Üç gündür neredesin. Kızımı gören varsa lütfen haber versin, ben çok perişanım. Allah rızası için kim götürdü ise çocuğumu geri getirsin. Ben sağ salim çocuğumu istiyorum. Evimde 3 günden beri huzur yok. Çocuğumun zaten dalağı yok, hasta, soğukta kalamaz. Kızım da korkudan çıkmıyorsa çıksın gelsin" diye konuştu.

Baba Şaban Dinç ise kızının kaçırıldığını düşündüğünü belirterek, "Ona seslenmek istiyorum, kızım evine dön. Ne olur evine dön. O benim her şeyim. Üç gündür kayıp, gelsin evine. Hiçbir şekilde haber alamadık. Ben kaçırıldı diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapmayacağız, yeter ki evine dönsün. Sağ salim dönsün tek dileğim bu" ifadesini kullandı.

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Kübra’dan iyi haber geldi! Bir arkadaşının evine gitmiş
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