Lüks villada ofis kurup dünyayı dolandırdılar! 70 Çinli gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde uluslararası bir çeteyle bağlantılı olduğu öne sürülen 70 Çinli gözaltına alındı. Lüks bir villa içerisinde kurdukları bilgisayar ağı ile Çinli evlilik sitesi üzerinden kadın profili açıp tuzak kurdukları ve ağına aldıkları insanlara şans oyunu oynatıp milyonlarca dolar vurgun yaptıkları öne sürüldü. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda yakalanan Çinlilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin dolandırıcılık yöntemiyle elde ettikleri paraları Filipinler'de aklayıp asıl ele başına gönderdikleri öne sürüldü.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi Hasan Tahsin caddesi üzerinde bulunan bir villada yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Uluslararası bir suç örgütünün Türkiye ayağını oluşturan onlarca Çin vatandaşının olay yeri adreste olduklarını ve orayı hücre evi olarak kullandıkları yönünde bilgiler aldı. Kısa bir süre gözlem altına alınan 3 katlı villada onlarca Çin vatandaşının olduğu görüldü.

70 ÇİNLİ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kara ile yapılan operasyonda villa içerinde bulunan 10'u kadın 70 Çin vatandaşı gözaltına alındı. Adreste yapılan aramadı 170 cep telefonu, çok sayıda bilgisayar, tablet, modem ve elektronik bazı cihazlar ele geçirildi.

KRİPTO PARA İDDİASI

Polis yaptığı ilk belirlemede şüphelilerin burada kripto para üretimi yapıp satmaya çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu.

MAĞDURLAR YÖNTEMİ TEK TEK ANLATTI

Gözaltına alınan ve orada yurtdışından iş bulma vadiyle getirildiğini söyleyip zorla dolandırıcılık işinde çalıştığını öne süren Çin vatandaşı T.U. polise verdiği ifadede örgütün çalışma planını ve yöntemini tek tek anlattı.

EVLİLİK SİTESİNDEN KADIN PROFİLİ TUZAĞI

İddiaya göre çete Çin yasal sohbet sitesinde kadın profili açıp evlilik arayışında olduğunu belirtiyorlardı. Kullanıcı hesabından yine Çin'de maddi durumu iyi olan üyeler ile kendilerinin yönettiği başka bir internet uygulamasına sevk ederek burada üye kişilerin güvenini kazanarak şans oyunu oynatmak suretiyle para yatırmaları sağlıyorlardı. Belirli bir limite geldiklerinde şahıslar kazandıkları parayı çekmek istediklerinde hesaplarında bulunan paranın %30 oranında vergi istiyorlar. Çekmek istedikleri paradan daha fazla meblağlarda oyun oynatma zorunluluğuna tabi tuttukları ve kazanmış oldukları paraları şahıslara vermediklerini, öne sürdü.

"DOLANDIRICILIK YAPIYORUZ"

Daha sonra kazanılan paraların banka karekodları vasıtasıyla Filipinlerde bulunan örgüt ortakları gönderdikleri ve burada aklanan paranın şirketin patronunun hesabına aktarılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıklarını, kendilerin bahse konu adreste bulunmalarının amacının bu olduğunu ve yöntemin bu olduğunu söyledi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan 70 kişiden 10'nun çete yöneticisi olduğu belirlenirken diğer 60 kişinin mağdur konumda olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.