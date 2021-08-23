"Mehpare Anne ile yeniden doğdum"

Elif'in hikayesi daha henüz 10 aylık iken bir parkta başladı. O, hayatında ki gerçeklerle adeta yüzleşerek şöyle anlatıyor, hikayesini: "Biliyor musunuz beni biyolojik annem beni bir parkta bırakmış. Sonra beni bulmuşlar ve aile ve sosyal hizmetler müdürlüğüne teslim etmişler. Devlet korumasına alınmışım. İşte tam o günlerde Mehpare annem, kurum müdürlüğüne, 'bir kız çocuğuna annelik yapmış isteğini' belirterek, başvurmuş."





DOĞURMADAN ANNE OLMAK



Mehpare Ünel ise "40'lı yaşlarındaydım. Bir firmada muhasebe müdürü olarak çalışıyordum. Hayatta istediğim çoğu şeyi gerçekleştirdim. İyi bir işim vardı. Ama bir evladım yoktu. Annemin iznini aldım.

Çok seyahat ediyordum, en azından iş seyahatindeyken çocuğuma annem bakabilirdi. Kuruma başvurarak, bir kız çocuğunu evlat edinmek istediğimi söyledim. O yıllarda yasada var, uygulamada örnek yoktu. Uzman 'evlat edinmeniz uzun sürer, 3-4 yıl beklersiniz. Sizi koruyucu anne yapalım' dedi.

Resmi başvurumu yaptım. Çok uzun araştırma süreçlerinden geçtim. Sosyal hizmet uzmanlarıyla yaptığım görüşmeler başarıyla geçince, artık eşleştirme çalışmaları başladı. Uzmanlar bizi tanıdığı için çocuklarla eşleştirmeyi çok başarılı bir şekilde yapıyor. Tam 9 ay bekledim. Ve telefon çaldı. "Anne olmaya hazır mısınız ?' dendiğinde sesim soluğum kesildi.

Elif bana 'anne' diye koşup, boynuma sarıldı. Bu öyle bir duygu ki tarifi imkansız. 9 ay boyunca ona kavuşmak için kuruma gidip geldim. Ve şimdi doğum zamanı gelmişti. O güne kadar tanışmadığım annelik hormonları ile geç de olsa tanıştım. Anne olmak için illa doğurmak gerekmiyormuş. En önemlisi sevmekmiş. Biz bu işi kızımla birlikte başardık. İşte bu gerçek sevgiydi" " diye anlatıyor, o ilk mucize buluşmayı.





ROL MODELİM ANNEM



Elif 18 aylık bebek iken Mehpare annesine kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi: "5 yaşına geldiğimde pedagoglar eşliğinde annem bana hayatımın gerçeklerini anlattı.Dedi ki 'ben seni karnımda değil, kalbimde büyüttüm.' Lise de kano yapmaya başladığını ve liseyi sporcu bursuyla Fenerbahçe Koleji'nde okuduğunu söyleyen Elif, "Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde okudum. Ardından aynı üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nü kazandım. Şimdi 4'ncü sınıf öğrencisiyim. Sigortacılık üzerine yüksek lisans yapma hedefim var. Okumalara doymuyorum" diye anlatıyor eğitim ve öğretim hayatını.

Elif, tüm bunları Mehpare annesine borçlu olduğunu söyleyerek "Annem bana hep iyi bir rol model oldu. Kadının gücünü, kadınların neler yapabileceğini gösterdi. Üniversiteden sonra dil öğrenmek için beni İngiltere'ye gönderdi. Şimdi bir kurumda çalışıyorum. Ben de annem gibi ayaklarının üzerinde durabilen çok güçlü ve başarılı bir kadın olmak istiyorum" dedi.





BEN DE KORUYUCU ANNE OLACAĞIM



Kendisinin de koruyucu anne olmayı düşündüğünü belirten Elif "Annem 18 yaşına gelince beni evlat edindi. 'Benim soyadımı almak ister misin' dedi. Ben de kabul ettim. Onun soyadını aldım. Ve devlet korumasındayken bana konulan isim yerine Elif Deniz ismini seçtim. Biyolojik ailemi tanıyorum. Ama ben Mehpare Annemden asla ayrılmam" dedi.



Koruyucu aile olmak için nereye başvurmak gerekiyor: İkamet ettiğiniz ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabileceğiniz gibi, e-devlet ve ebasvuru.aile.gov.tr adresinden de müracaat edebilirsiniz.



Koruyucu aile adaylarına ilişkin nasıl bir araştırma yapılıyor : Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında ailelerden çeşitli belgeler isteniyor (sağlık raporu, adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, gelir belgesi vb)