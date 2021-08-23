Son günlerde havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Çiğli'de hissedilen pis kokunun kaynağı belli oldu. Çiğli Belediyesi'nin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda son dönemde artan sülfür benzeri kokunun kaynağının Çiğli OSB'deki sanayi tesisleri ve İZSU Genel Müdürlüğüne ait Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi kaynaklı olduğunu belirledi.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELDİ

Son dönemlerde özellikle Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde etkili olan ve tüm körfezi kapsayan pis koku ile ilgili olarak Çiğli Belediyesi, kokunun kaynağının bulunması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden talepte bulunmuştu. Harekete geçen il müdürlüğü ekipleri, kokunun ana kaynağının Çiğli OSB bölgesinde yer alan sanayi tesisleri ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi olduğunu belirledi.

EMİSYON ÖLÇÜMÜ İSTENDİ

Yetkililer söz konusu işletmelerden kimyasal hammadde kullanan fabrikalardan koku emisyonu ölçümünün istendiği ve çıkan sonuçlara göre ilave önlemler alınmasının sağlandığı kaydedildi. Ayrıca Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin koku ile ilgili gerekli tedbirleri alması konusunda çalışmaların yapıldığı belirtildi. İşletmelerin teknik sorunları en kısa sürede çözeceklerini yönünde müdürlüğe beyanda bulunulduğu aktarıldı.

AK PARTİLİ BOZTEPE: DENETİM YOK



İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe koku sorunun özellikle yaz döneminde ve sıcak havalarda arttığını vurgularken kokunun özellikle hava karardıktan sonra daha da keskinleştiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan uzman ekiplerin ve yetkili birimlerin tüm sorulara yanıt vermekten kaçtığını anlatan Boztepe, "Yapılan tespitten görüyoruz ki konunun ana faktörü belediye sorumluluğunda ve İZSU denetiminde olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'dir. Buradan aynı zamanda belediyenin sanayi tesislerinin atıklarını denetlemediğini de görüyoruz. Çünkü bu atıklar da denize ve derelere karışıyor. İzmir Körfezi'nin kirliliği ve koku sorunu için Gediz'in doğduğu yer olan Kütahya'dan seyahate çıkan sayın Tunç Soyer'i burnunun dibindeki yerleri göremeye davet ediyorum" dedi. Boztepe geçtiğimiz haftalarda kentte yaşanan pis koku sorununu meclis gündemine taşımış, burnuna mandal takarak konuşma yaptığı meclis kürsüsünde "Bundan böyle kentte burnumuza mandal takıp dolaşacağız" ifadelerine yer vernişti.