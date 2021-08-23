Sahte içkiler için piyasaya sürülecekti! 387 bin sahte bandrol ele geçirildi

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi; Zeytinburnu'nda "Sahte Bandrol" basılan bir adrese baskın yaptı. Operasyonda 8 bin 600 adet tabakadan oluşan 387 bin adet üzerinde ibare ve karekod bulunan sahte alkollü içecek bandrolü ele geçirdi.

E.D., Y.B. ve Ö.Ö. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ayrıca sahte bandrollerin yapımında kullanılan ve üzerinde hologram ibareler bulunan üç metal kalıp levha, basıma hazır 8 pasaport fotokopisi ve belge basımında kullanılan üç hologram doküman bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.