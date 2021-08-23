Sel felaketinin denize taşıdığı tomruklar toplandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketi nedeniyle kereste fabrikaları ve depolardaki tomrukların suya kapılarak denizlere ulaşması ve seyir emniyetini tehlikeye atması dolayısıyla, selden etkilenen noktalarda temizleme çalışmasının başlatıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dün başlatılan çalışmalar kapsamında ilk gün itibari ile denizden 3 bin dolayında tomruk toplanıldığının bilgisi verildi.





SIKINTILAR GİDERİLİYOR



Konuyla ilgili olarak bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sel felaketi sonrasında tomrukların denizlerde seyir emniyetini olumsuz etkilemesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türk radyo ve NAVTEX yayınları aracılığıyla bölgede seyir yapan gemilere uyarılar yapıldığı kaydedildi. Acil ihtiyaç duyulan ulaşım akslarındaki sıkıntıların giderildiği belirtilen açıklamada, denizlerin tomruklardan tamamen arındırılmasıyla da afet öncesi hareketliliğin büyük ölçüde normale döneceği bildirildi.





TOMRUKLAR ÇELİK TELLERDEN OLUŞAN ÖZEL BİR DONANIMLA TEMİZLENİYOR



Açıklamada, deniz yüzeyinde bulunan tomrukların toplanmasının, özel bir firma tarafından İstanbul'da imal edilen çelik tellerden oluşan, 120 metre boyunda ve 3.5 metre derinliğinde, 40 santimetre göz açıklığı bulunan, klemens kilit ile örülen, yüzey kısmında batmaması için mantar ve polietilen kafes borusu ile desteklenen, dünyada ilk defa kullanılan bir sistem ile ilk kez böyle bir çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.





İHTİYAÇ HALİNDE ARTIRILABİLECEK



Söz konusu donanımın deniz yüzeyini taraması için 4 adet römorkör tahsis edildiği bildirilen açıklamada, toplanan tomruk ve ağaç malzemelerinin Orman Bölge İşletmesine ait toplama noktalarına getirilerek karaya çıkarıldığı belirtildi. Dün sabah başlayan çalışmalar kapsamında ilk gün itibari ile 3 bin dolayında tomruk toplanıldığı bilgisinin verildiği açıklamada, toplama işlemini gerçekleştiren sistemin ihtiyaca göre daha fazla kullanılması için üretiminin devam ettiğinin altı çizildi.