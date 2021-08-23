Sinop Üniversitesi’nden Ayancık’a yardım eli

Kampanya boyunca toplanan yardım kolileri; Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN, Rektör Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Hülya TURAN ve Sayın Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI tarafından Ayancık'a uğurlandı.





Kampanya kapsamında Üniversite tarafından Sinop merkez ve ilçelerdeki akademik birimlerimizde oluşturulan yardım toplama merkezlerinde; afetzedeler için el sabunu, sıvı sabun, çamaşır/bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, kağıt havlu, peçete, ıslak mendil, çocuk bezi gibi muhtelif temizlik ürünleri ve kişisel hijyen malzemeleri toplandı.





SİNOPLULAR VE ÜNİVERSİTE MENSUPLARI AYANCIK İÇİN SEFERBER OLDU



Akademik ve İdari Personelleri ile Sinoplu yardımseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya, öğrencilerimiz de kendi bulundukları şehirlerden gönderdikleri yardım kolileriyle destek verdiler.



Toplanan yardım kolileri, kampanyanın sona erdiği 20 Ağustos 2021 Cuma günü, birimlerimizdeki yardım toplama merkezlerinden alınarak Ayancık'a gönderildi. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bölge halkına baş sağlığı dileğinde bulunan Rektör Prof. Dr. Nihat DALGIN, "Bugün bütün dualarımız selden etkilenen vatandaşlarımızla birlikte. Cenab-ı Allah, milletimizi ve ülkemizi bu tür acı felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.





REKTÖR'DEN TEŞEKKÜR



Yardım kampanyasına katılan personellerimize ve Sinoplu vatandaşlara teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Nihat DALGIN, "Bugünler, herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken günlerdir. Ülkemizin bir yerinde sıkıntı, dert ve keder varsa oraya hem gönlümüzü hem de elimizi uzatmak, millet olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu noktada hem Sinoplu vatandaşlarımız hem de Üniversite personelimiz ve öğrencilerimiz yardım kampanyasına yoğun destek verdiler. Hepsine şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Kampanya kapsamında ilk etapta, yardımseverlerden afet bölgesinde ciddi anlamda eksikliği yaşanan temizlik ürünlerinin talep edildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nihat DALGIN, bölgede ihtiyaç duyulan diğer malzemeler için de önümüzdeki günlerde farklı kampanyalar düzenlemeyi düşündüklerini belirtti.



Ayancık'a ulaşan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet Koordinasyon Merkezine teslim edildi.