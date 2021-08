Son dakika! Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi

"Ülkemizi gururla temsil eden siz sporcularımızla, antrenörlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk Olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan hafızlara kazınmıştır.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞTIR"

Türkiye iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir.

"ZOR GÜNLERDE MİLLETİMİZE HEYECAN YAŞATTINIZ"

Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız.

"108 SPORCUMUZUN HER BİRİ TAKDİRİ HAK ETMEKTEDİR"

Olimpiyatlara ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının altında gayret vardır. Bunun yanında başarı sporcusuyla, hocasıyla, kulübüyle topyekün işbirliğinin sonucudur.

"METE, TARİHİ BUGÜNE TAŞIYAN BİR GENCİMİZ OLDU"

Kiminiz ailenizin teşvikiyle başladınız. Mete gibi babasının keyfiyle bu yola koyulan sporcumuz ve tabi ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur.

"PARİS 2024 OLİMPİYATLARINA YÖNELİK HAZIRLIKLARIMIZI ŞİMDİDEN BAŞLATACAĞIZ"

2023'e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Spor bakanlığımız ve federasyonlarımızla, Tokyo 2020 olimpiyatlarını değerlendirecek; güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 olimpiyatlarına yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da 2019 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız.

"SPORA VE SPORCULARA BAKIŞI DEĞİŞTİRDİK"

Attığımız adımlarla spora ve sporculara bakışı değiştirdik. Ülkemizdeki toplam spor tesislerini artırdık. Lisanlı sporcu sayımız 10 milyon 376 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı 3 kattan fazla arttı. Sporcu eğitim merkezlerinde toplam bin 671 sporcumuz bulunmaktadır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına sporda da hedeflere çok yaklaşan bir ülke olarak gireceğiz"