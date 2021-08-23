Son dakika haberi: 23 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 23 Ağustos koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 282 bin 528 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 18 bin 857, vefat sayısı da 232 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 15 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.
UYGULANAN AŞI DOZU 90 MİLYONA YAKLAŞTI
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 74,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,05 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 317 bin 869, 2'nci dozda 35 milyon 408 bin 683 ve 3'üncü dozda 7 milyon 787 bin 868 olmak üzere toplam 89 milyon 651 bin 157 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artan can kayıplarına dikkat çekti. Bakan Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" dedi.
23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 265 bin 196 testte 18 bin 622 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 265 bin 196 testte 18 bin 622 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 74,1, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,55 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 936 bin 819, 2'nci dozda 35 milyon 99 bin 244 ve 3'üncü dozda 7 milyon 607 bin 903 olmak üzere toplam 88 milyon 760 bin 525 aşı uygulandı. En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.
'BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞMEDİ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" dedi.
21 AĞUSTOS VERİLERİ:
Buna göre, Türkiye'de 21 Ağustos'ta 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 163 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,33 olarak kayda geçti.
20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 20 Ağustos tarihinde 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.