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Giriş Tarihi: 23.8.2021 19:40 Son Güncelleme: 23.8.2021 19:41

Son dakika | Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı

Son dakika | Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesi 10 gün boyunca orman yangınlarıyla mücadele etti. Kundaklama şüphesi ile başlatılan soruşturma devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen Ali Y. ise tutuklandı. Zanlı, ortaya çıkan ses kaydında Manavgat'ı nasıl yaktığını ayrıntılarıyla anlattı. Hatta kimlerden nasıl para aldığını söylüyor. Kayıtlarda Ali Y.'nin, “Para teklif etti. ‘Yakar mısın’ dedi. 'Yakarım sıkıntı yok' dedim” demesi dikkat çekti. İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı...

Son dakika haberleri: Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınları ile ilgili soruşturmalar devam ederken Jandarma Komutanlığı'na Ö. T. (40) isimli bir kadın tarafından yangını çıkardığını iddia eden A. Y. (40) isimli şahsın konuşmalarının yer aldığı ses kaydı teslim edildi. Ö. T.'nin teslim ettiği ses kaydı ise Jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınları ile ilgili soruşturmalar devam ederken Jandarma Komutanlığı'na Ö. T. (40) isimli bir kadın tarafından yangını çıkardığını iddia eden A. Y. (40) isimli şahsın konuşmalarının yer aldığı ses kaydı teslim edildi. Ö. T.'nin teslim ettiği ses kaydı ise Jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

"KENDİSİNE AİT MOTORDAN BENZİN ÇEKİP AYRI AYRI YERLERE DAĞITARAK YAKMIŞ"

Daha sonra Ö.T. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Yaptığı telefon konuşmasında A. Y'nin Güçlüköy'de çıkan orman yangınını kendisinin başlattığını ifade etmesi üzerine ses kaydını saklama gereği duyduğunu dile getiren Ö. T.'nin verdiği ifade de ise "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum.

Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak Ali ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. A.Y, telefonla beni aramıştı 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkiindeki ormanı yakmış olduğundan bahsetmiş olduğu için bu ses kaydını saklama moduna alarak telefonumda sakladım. Görüşmemizde bana Güçlüköy Manhayıt mevkiinde çıkan orman yangınını kendisinin çıkarmış olduğunu, bu işi bin TL para karşılığında yaptığını, kendisine ait motordan benzin çekip ayrı ayrı yerlere dağıtıp yakarak yangın çıkarttığını" ifade etti.

"250 TL'YE YAKALANIRSAN SARHOŞ VE MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU SÖYLE TALİMATI"

İfadesine devam eden Ö. T., "ormanı yakması için bin TL karşılığında anlaştığını, ancak anlaştığı kişinin 250 TL fazla para verdiğini, bu kişinin yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi talimatı verdiğini, kendisine ormanı yaktıranın ve parayı veren kişinin farklı olduğunu, para veren kişiyi bildiğini ama yaktıranının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak kimden para aldığını kimin ormanı yakması için talimat verdiğini bana söylemedi" dedi.

"TUTUKLANDI"

Ses kaydı ve Ö. T.'nin verdiği ifade üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A. Y., ise Ö. T'yi etkilemek için yangını kendisinin başlattığını söylediğini, görüşmenin gerçekleştiği gün sarhoş ve madde kullandığı için kafasının iyi olduğunu, görüşme yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Suçlamaları reddeden A. Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika | Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı
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