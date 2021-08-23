Son dakika | Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı

"250 TL'YE YAKALANIRSAN SARHOŞ VE MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU SÖYLE TALİMATI"

İfadesine devam eden Ö. T., "ormanı yakması için bin TL karşılığında anlaştığını, ancak anlaştığı kişinin 250 TL fazla para verdiğini, bu kişinin yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi talimatı verdiğini, kendisine ormanı yaktıranın ve parayı veren kişinin farklı olduğunu, para veren kişiyi bildiğini ama yaktıranının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak kimden para aldığını kimin ormanı yakması için talimat verdiğini bana söylemedi" dedi.