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Giriş Tarihi: 23.8.2021 09:46 Son Güncelleme: 23.8.2021 10:10

Son dakika: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

AJANSLAR
Son dakika: Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mersin'e bağlı Silifke ilçesinde Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre bir minibüse çarparak şarampole devrilen otobüste yaralananların 30'u yolculardan oluşurken 2 kaptan şoför ve 1 muavin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Mersin Silifke'den gelen son dakika haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki 30 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İŞTE DETAYLAR

Edinilen son dakika bilgisine göre Mersin Silifke'deki otobüs kazasına ilişkin detaylar şu şekilde; Antalya'dan Gaziantep'e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR BÖLÜMÜ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, bir yolcu hariç hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Nedenine ilişkin araştırma ve incelemelerin yapıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası ilk müdahale ve ihbar kaza noktasındaki vatandaşlar tarafından yapılırken kısa sürede sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine geldi.

Yaralılara müdahale ve nakil işlemleri yapıldıktan hemen sonra vinç ve kurtarma araçlarıyla kaza enkazına müdahale başladı.

BİR KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Hastaneye sevki gerçekleştirilen ve burada tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Son dakika: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
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