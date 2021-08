Vatandaşların hak ve menfaatleri DDK koruyacak

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri Anayasa'da belirtilen "her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar" maddesi gereğince düzenlendi. Bu kapsamda DDK, artık vatandaşların sıkça mağduriyet yaşadığı kooperatifleri ve dernekleri de denetleyecek.



Aynı zamanda DDK Kurul üyesi ve denetçileri, kurulmuş birimlerinin sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluğa haiz olarak denetim görevlerini de yaparak mağduriyetlerin giderilmesi için önemli bir görev üstlenecek.



Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek. Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet Denetleme Kurulu'nun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.



DDK ANAYASAL KURULUŞ



Anayasanın 108. maddesinde ismi ve görevleri sayılarak Anayasal bir kurum olan Devlet Denetleme Kurulu, Devletin başı sıfatıyla Cumhurbaşkanın görevlendirmesiyle en üst denetim organı olarak görev yapıyor. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ise Anayasanın Devlet Denetleme Kurulu başlıklı 108. Maddesi kapsamında yapıldı.



108. madde de "Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır" şeklinde Devlet Denetle Kurulu'nun görevleri

tanımladı. Bu Anayasa maddesi kapsamında Cumhurbaşkanın görevlendirmesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar Devlet Denetleme Kurulunun denetim görevi alanında yer aldığı öğrenildi.



KOOPERATİFLERİ DENETLEMEYE YETKİ



20 Ağustos'ta yayınlanan 82 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, yapılan değişiklik kapsamında kooperatifler ve birlikler Devlet Denetleme Kurulu'nun denetim görev alanına eklenmiş oldu. Bilindiği üzere ekonomik ve sosyal hayatın önemli alanlarından olan, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerine dokunan alanlarda faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerin görevlerini daha etkin ve verimli yürütmesi, üyeleri ve faydalanıcısı vatandaşların hak ve menfaatinin korunması için kooperatif ve birliklerin devletin denetim görev alanından dışında kalması engellendi. Gerek vatandaşların talepleri, gerekse Anayasanın çeşitli bölüm ve maddelerinde yer alan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde devletin alması gereken tedbirlerin belirlenmesi, gerek duyulan zamanlarda yapılacak denetimlerle denetimsiz alanların oluşmaması sağlandı.



GÖRE,YETKİ VE SORUMLULUĞA SAHİP OLACAKLAR



Üçüncü madde ile yapılan değişiklik ise, grup başkanı olan DDK Kurul Üyesi ile DDK Denetçilerinin, denetim görevinin icrası sırasında denetim kapsamındaki kurum ve kuruluşların denetim birimleri veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluğa haiz olarak denetim görevlerini yapacaklarını ifade eden teknik bir düzenlemenin olduğu öğrenildi.