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Giriş Tarihi: 24.8.2021

28 yıllık evliliği eşya rengi bitirdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
28 yıllık evliliği eşya rengi bitirdi

CHP Antalya Milletvekili 61 yaşındaki Çetin Osman Budak, 28 yıllık eşi Melek Budak'tan tek celsede boşandı. Taraflar mahkemede eşya rengi yüzünden tartıştıklarını söyleyip, anlaşmalı boşandı.

CHP'den 25, 26 ve 27'nci dönem Antalya Milletvekili seçilen 61 yaşındaki Çetin Osman Budak, 28 yıl önce evlendiği ikinci eşi Melek Budak'tan boşandı. Budak boşanmak için ikamet ettiği Antalya yerine, Mersin Gülnar Adliyesi'ni tercih etti. Mart 2021'de gerçekleşen boşanma için gözlerden uzak bir ilçede boşanmayı tercih eden Milletvekili Budak ve bir çocuğunun annesi, 'Değişen hayatlar sebebiyle anlaşamadıklarını' gerekçe göstererek, mahkemenin yolunu tuttu. Taraflar, mahkemede eşya rengi için atıştıklarını ve bu nedenle anlaşamadıklarını söyledi. Çift anlaşmalı olarak boşandı. CHP Milletvekili Budak ve boşandığı eşi Melek Budak mahkemede birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi.

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28 yıllık evliliği eşya rengi bitirdi
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