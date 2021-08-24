İstanbul’da haltercileri aratmayan kadın hırsız: 100 kiloluk çelik kasa böyle çalındı!

İstanbul Emniyeti; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla; işlenen suçların aydınlatılmasında karakolların çok daha fazla aktif hale getirilmesinin meyvelerini toplamaya başladı. Karakollara bağlı Suç Araştırma Büroları'nda polis sayıları artırıldı. İstanbul Kağıthane'de iki kadın hırsız, Hasan Ç.'nin Kağıthane İlçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki evine girerek; içerisinde 12 bin Euro, 35 bin Dolar ve 50 bin Dolar (Toplamda 850 bin Türk Lirası) değerinde ziynet eşyası bulunan yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çaldı ve bir ticari taksiyle olay yerinden kaçtı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDILAR
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sabadat Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği Polisleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Şüphelilerin açık kimlikleri, yere düşmelerine rağmen çelik kasayı taşıdıkları o anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; taşıdıkları çelik kasayı bir ticari taksiye yükleyen kadın hırsızlar Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide araçtan indi ve iddialara göre araçtan indirdikleri çelik kasayı evlerine götürdü.
68 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNA KARIŞMIŞ...
Kimlikleri saptanan, fiziki olarak polisler tarafından takip edilen ve Kağıthane'de çelik kasayı çaldıkları siteye bir başka hırsızlık olayı için yeniden gelen şüpheliler Pınar U. ve Fatma F. çok kısa bir sürede yakalanarak gözaltına alındı. Pınar U.'nun farklı il ve ilçelerde toplamda 68 farklı hırsızlık suçuna karıştığı ve 30 farklı suç dosyasından ötürü arandığı ortaya çıktı. Yakalanan ve adliyeye sevk edilen iki kadın hırsız ve çelik kasayı taşıdıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.