İstanbul’da haltercileri aratmayan kadın hırsız: 100 kiloluk çelik kasa böyle çalındı!

68 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNA KARIŞMIŞ...



Kimlikleri saptanan, fiziki olarak polisler tarafından takip edilen ve Kağıthane'de çelik kasayı çaldıkları siteye bir başka hırsızlık olayı için yeniden gelen şüpheliler Pınar U. ve Fatma F. çok kısa bir sürede yakalanarak gözaltına alındı. Pınar U.'nun farklı il ve ilçelerde toplamda 68 farklı hırsızlık suçuna karıştığı ve 30 farklı suç dosyasından ötürü arandığı ortaya çıktı. Yakalanan ve adliyeye sevk edilen iki kadın hırsız ve çelik kasayı taşıdıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.